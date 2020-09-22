Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2) TATİLE GELDİĞİ SAMSUN'DA 9 GÜN KALMIŞİstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in (57), eşi Rossie Indira Vltchek ile tatil için geldiği Samsun'da şoförlü kiraladığı VIP aracıyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, otelde 9 gün kaldığı ortaya çıktı.

TATİLE GELDİĞİ SAMSUN'DA 9 GÜN KALMIŞ

İstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in (57), eşi Rossie Indira Vltchek ile tatil için geldiği Samsun'da şoförlü kiraladığı VIP aracıyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, otelde 9 gün kaldığı ortaya çıktı. Çiftin, kiraladıkları araçla Samsun'dan ayrılıp, İstanbul'a gittiği öğrenildi. Ölümünün İstanbul'daki polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçtiği öğrenilen ABD'li gazeteci Andre Vltchek ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtildi.

Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL