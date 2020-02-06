Karaköprü'de park çalışmaları sürüyor

06.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:12

Karaköprü'ye yapılacak olan engelsiz parkın proje çalışmaları devam ediyor.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatı ile ilçenin Atakent Mahallesinde 5 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde oyun grupları, oturma grupları ve spor aletleri yer alıyor. Ayrıca parkın içerisinde engelli eğitim ve konferans salonu da engelli vatandaşlara hizmet verecek.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, engellilerin hayata tutunmaları, hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Seçimlerde vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Bu doğrultuda Atakent Mahallemizde engelli kardeşlerimiz için 5 bin metrekare alan üzerine bir engelli parkı inşa ettik. Kısa süre sonra hizmete girecek olan bu parkımızın içerisinde eğitim salonu, oyun grupları, oturma grupları ve konferans salonumuz bulunuyor. Bu parkımızda her şey engelli kardeşlerimizin rahatlığına yönelik dizayn edildi. Parkımız Şanlıurfa'mıza, Karaköprü'müze ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA