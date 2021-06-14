Karakese'nin şebeke ihtiyacı karşılanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içmesuyu şebekesi ihtiyacı olan bölgeler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay'da muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan yerleri tespit ederek projeler geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi Derebahçe Caddesi'nde içme suyu iletiminin daha güçlü sağlanması adına 63'lük borularla 880 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiğini aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebeke eksikliğinin tamamlanacağını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçileceğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 2 kepçe, 1 kamyon ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler