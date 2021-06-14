Karakese'nin şebeke ihtiyacı karşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karakese'nin şebeke ihtiyacı karşılanıyor

Karakese'nin şebeke ihtiyacı karşılanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içmesuyu şebekesi ihtiyacı olan bölgeler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay'da muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan yerleri tespit ederek projeler geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi Derebahçe Caddesi'nde içme suyu iletiminin daha güçlü sağlanması adına 63'lük borularla 880 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiğini aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebeke eksikliğinin tamamlanacağını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçileceğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 2 kepçe, 1 kamyon ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi
Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karakese'nin şebeke ihtiyacı karşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:42:39. #1.15#

title