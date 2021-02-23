Karakeçili ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma desteklemeleri anlatıldı

Karakeçili ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Barış, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal kalkınma desteklemelerini anlattı.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımların desteklenme kapsamında yer aldığını anlatan Barış, bu yatırımlara yapım işleri, makine ve ekipman alımı olmak üzere destek sağlandığını dile getirdi.

Barış, hazırlanan projelerin süresi içerisinde il müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini ve gerekli kriterlere uygun olan projelerin onaylandıktan sonra hibe sözleşmesi imzalanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan