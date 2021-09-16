Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

AA / Eyüp Avan - Haberler | Güncel
Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeşilevler Mahallesi'nde Ahmet Yenice'ye ait 06 BHG 147 plakalı otomobil, evin önünde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yenice ve komşularının müdahalesine rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi.

Karakeçili Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı

AA / Eyüp Avan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Demet Akalın Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:33:39. #1.12#