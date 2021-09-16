Karakeçili'de park halindeki otomobil yandı
Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeşilevler Mahallesi'nde Ahmet Yenice'ye ait 06 BHG 147 plakalı otomobil, evin önünde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yenice ve komşularının müdahalesine rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi.
Karakeçili Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.