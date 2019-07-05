Karakeçili'de "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışması

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, okuma alışkanlığı edinme adına bu projenin önemli olduğunu söyledi.

Bu projeyle hem okuma alışkanlığını kazandırmak hem de kültür miraslarına sahip çıkmak adına çalışmalar yapıldığını belirten Cankaloğlu, "İyi hazırlanmış bir çalışma. Öğrencilere en önemli hediye kitaplardaki bilgidir. Bizim verdiklerimiz ise teşvik amaçlıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Cankaloğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA