Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz (2) - Haberler
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Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı' açılış töreninin ardından Polatlı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı' açılış töreninin ardından Polatlı'da esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe merkezinde tatlıcı dükkanına giren Karaismailoğlu, iş yeri sahibi ile sohbet etti, ikram edilen tatlıyı yedi. Bakan Karaismailoğlu, diğer iş yerlerine de ziyarette bulunup, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.


Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz (2)

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