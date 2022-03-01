Karaisalı'da "Okullararası Bilek Güreşi Turnuvası" düzenlendi
AA, Ahmet Başğen - Güncel
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Okullararası Bilek Güreşi Turnuvası" gerçekleştirildi.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Okullararası Bilek Güreşi Turnuvası" gerçekleştirildi.
Hacı Aldatmaz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya, yaklaşık 70 öğretmen ve 150 öğrenci katıldı.
Turnuvada dereceye giren öğretmen ve öğrencilere kupa ve madalya verildi.
Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, ilçede bu tarz turnuvalar yapacaklarını söyledi.???????
AA / Ahmet Başğen - Güncel