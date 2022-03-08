Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, kadınlara karanfil dağıttı - Haberler

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Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, kadınlara karanfil dağıttı

AA - Ahmet Başğen - Güncel
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Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, kadınlara karanfil dağıttı

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek, karanfil verdi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek, karanfil verdi.

Aslan, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezerek kadınların bu anlamlı günlerini kutladı.

Kadınlarla görüşen Aslan, onlara karanfil dağıttı.

AA / Ahmet Başğen - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Saadettin Aslan, Mart, Güncel, Haberler

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