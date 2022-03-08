Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, kadınlara karanfil dağıttı
AA - Ahmet Başğen - Güncel
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Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek, karanfil verdi.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek, karanfil verdi.
Aslan, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezerek kadınların bu anlamlı günlerini kutladı.
Kadınlarla görüşen Aslan, onlara karanfil dağıttı.
AA / Ahmet Başğen - Güncel