Karain kazılarında 350 bin yıllık balta bulundu

07.08.2019 14:07

Antalya'da, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne izler taşıyan Karain Mağarası'nda yapılan kazı çalışmalarında 350 bin yıl önceye ait el baltası bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, yaptığı açıklamada, Karain Mağarası'nda bu yıl gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kazıların son gününde kazı ekibinin mağaranın E gözünün Orta Paleolitik dönem katmanlarında önemli bir buluntuya ulaştığını aktaran Taşkıran, "Kazıda boyutları bir insan eli kadar olan, iki tarafı keskin ve sivri uçlu, günümüzden 350 bin yıl önceye ait el baltası bulundu. Baltanın, günlük işlerde ve avda kullanıldığını düşünüyoruz." dedi.

Taşkıran, mağaradaki kazılarda daha önce de benzer bir el baltası bulduklarını kaydetti.

Kazılarda el baltası gibi eşyaların bulunmasının mağaranın bir yaşam alanı olduğu görüşlerini güçlendirdiğine işaret eden Taşkıran, "Bulunan el baltasının kargı ucuna takılarak, mızrak şeklinde avcılıkta ya da kesme, parçalama işlerinde kullanıldığını değerlendiriyoruz. Mağarada alet yapıp, ateş kakıp, avladıkları hayvanların etlerini kemiklerinden ayırmışlar." diye konuştu.

Döşemealtı ilçesindeki 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası'nda 1946'dan bu yana kazı çalışmaları sürdürülüyor. Su aygırı, gergedan, fil gibi hayvanlar ile dünyada nesli tükenen homo neanderthal insanların kalıntılarının bulunduğu mağara, insanlık ve doğa tarihine de ışık tutuyor.

Kaynak: AA