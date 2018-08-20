Karaduman: "Samsun İçin Verimli ve Etkili Çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı karşılama töreninde açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Teşkilatım adına çok mutluyum. Bundan sonra da Samsun için verimli, planlı ve sonuca etkili çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, bir dizi programlara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Samsun'a geldi. Cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede yeniden MKYK ve MYK'ya seçilen Karaaslan'ı Samsun Uluslararası Çarşamba Havalimanında AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Toplaoğlu, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Şehitlere dua ettiler

Sevgi Kafe'de partililerle kahvaltı programında bir araya gelen Çiğdem Karaaslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Karaduman, ziyarette, MKYK ve MYK'da yer alarak Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Çiğdem Karaaslan'ı bir kez daha tebrik ederek çiçek verdi. Karaaslan ve Karaduman, AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen programın ardından Asri ve Kıranköy Mezarlıklarında şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine gül ile karanfil bırakan Karaaslan ile Karaduman, dua etti.

"Teşkilatım adına çok mutluyum"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman yaptığı açıklamada, "24 Haziran'da ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçti. Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz kongrede de yeni Türkiye'yi inşa edecek ekip seçildi. Partimiz de yeni yönetim sistemiyle birlikte büyük kongresini tamamladı. Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan hanımefendi Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu yeni dönemde de aynı göreve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın tensipleriyle devam ediyor. Teşkilatım adına çok mutluyum. Teşkilatçılar daha iyi bilir. Genel merkezde üst düzey yöneticilere sahip olmak teşkilatlar adına önemli bir kazanım. Bizim genel merkezdeki ilk durağımız genel başkan yardımcımızın odasıdır. O da bize kapılarını her zaman sonuna kadar açmıştır. Bundan sonra da Samsun için verimli, planlı ve sonuca etkili çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Yeniden göreve seçilmesinden dolayı kendisini bir kez daha kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN