Karaduman: "Samsun'da En Yüksek Sonucu Almak İçin Mücadele Vereceğiz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Cumhur İttifakı adı altında gireceğimiz seçimlerde yine birlik ve beraberlik içerisinde Samsun'da en yüksek sonucu almak için mücadele vereceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve divan üyeleri, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve yönetimine yapılan il kongresi sonrasında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyaret programında konuşan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "AK Parti Samsun teşkilatının gerçekleşen il kongresinin ardından başkan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu vesile ile il başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum. Önümüzde iki önemli seçim var. Bunlardan bir tanesi ise erken seçimin gündeme geldiği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri. Bu seçimlerde parti genel başkanlarımızın aldığı karar doğrultusunda bir ittifak yapmış bulunuyoruz. Bu ittifakın ortaya çıkaracağı sonuç ülkemizde çok önemli gelişmeler sağlayacak ve güçlü Türkiye yolunda önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı ve erken seçim gündemi ile ilgili de istişarelerin yapıldığı ziyaret programından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise, "İl Başkanı ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı adı altında gireceğimiz seçimlerde yine birlik ve beraberlik içerisinde Samsun'da en yüksek sonucu almak için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN