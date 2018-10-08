Karaduman: "Milletimizin Güvenini Boşa Çıkarmadık"

Amasya'da gerçekleştirdikleri AK Parti Samsun İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'nın verimli geçtiğini belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Halkımız AK Parti'ye inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin güvenini elhamdülillah hiçbir zaman boşa çıkarmadık" dedi.

AK Parti Samsun İl Teşkilatı İstişare Toplantısı Amasya'da gerçekleştirildi. Yerel seçimler başta olmak üzere önümüzdeki süreçte gerçekleşecek birçok çalışmanın değerlendirildiği toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve il gençlik kolları başkanı aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Karaduman, verimli geçen toplantıya katılımları için herkese teşekkür etti.

Program öncesi Başkan Karaduman, vefa ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Ladik eski belediye başkanlarından Kemal Kaplan'ın kabrine giderek dua yapan Karaduman, ardından eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürbüz'ü ziyaret etti.

Teşkilat İstişare toplantısını yoğun gündemle geçiren Başkan Hakan Karaduman, önce ilçe başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra il yönetim kurulu ve ilçe başkanları ile bir araya gelen Karaduman, toplantıda, yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalar konusunda istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Son olarak il yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapan Karaduman, Samsun teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri istişare toplantısının verimli sonuçlandığını dile getirdi.

AK Parti Samsun İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'nın kapanışında açıklamalarda bulunan Başkan Karaduman, Samsun teşkilatı olarak 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine hazırlandıklarını ve çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Son derece verimli toplantılar yaptıklarını vurgulayan Karaduman, "Samsun teşkilatı olarak durmaksızın çalışıyoruz. Hedefimiz, partimizin yerel seçimlerde en yüksek oy almasını sağlamak. Halkımız AK Parti'ye inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin güvenini elhamdülillah hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Bir görev olarak kabul ettiğimiz milletimize hizmette hiç sınırımız olmadı. Ülkemiz yıllar boyunca çok büyük badireler atlattı. Her saldırıda milletimizle birlikte omuz omuza yürüyerek vatanımızı koruduk, bayrağımızın dalgalanmasını sağladık. AK Parti olarak, 'tevazu, samimiyet, gayretle önce millet önce memleket' dedik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye, daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu. - SAMSUN