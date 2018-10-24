Karaduman'dan 'İttifak' Açıklaması

Yerel seçimlerde ittifak yapılmayacak olmasını değerlendiren AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "MHP kararını verdi ve tercihini açıkladı. Madem öyle, biz de bu konuda 'herkes kendi yoluna' diyoruz. Yerel seçimlerde kendi adaylarımızla sahada olacağız" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, bir süredir MHP ile yapılması gündemde olan yerel seçimlerde ittifak konusunda yaşanan gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde MHP ile sonuçları bakımından çok verimli olan Cumhur İttifakı yaptıklarını dile getiren Başkan Karaduman, "AK Parti her zaman ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmiş, bu konuda daima kararlı bir duruş sergilemiştir. Ülkemizin ve milletimizin geleceğe daha kararlı ve sağlam adımlarla yürümesi adına da MHP ile gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın önemli katkıları olmuştur. Biz Cumhur İttifakı'na zarar verecek hiçbir işin içerisinde olmadık" diye konuştu.

Bir süredir gündemde olan yerel seçimlerde ittifak yapılması ihtimalinin yaşanan gelişmelerin ardından ortadan kalkmasını değerlendiren Başkan Karaduman, "AK Parti ve MHP iki ayrı siyasi partidir. Bazı konularda farklı düşüncelerimiz, görüş ayrılıklarımız olabilir. MHP'nin ittifak konusundaki tercihi bu yönde oldu. Madem öyle biz de bu konuda, 'herkes kendi yoluna' diyoruz. Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da yerel seçimlerde kendi adaylarımızla sahada olacağız. Bizim için bir seçimin bittiği andan itibaren diğer seçimin çalışmaları başlar. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN