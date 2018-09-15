Karaduman: "Daha Çok Üretmeye Devam Etmeliyiz"

Samsun Mobilyacı İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Bu süreci kısa sürede atlatacağız" dedi.

İl Yönetim Kurulu Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Malkoç ile birlikte mobilya sektöründe hizmet veren iş adamlarını ziyaret eden Başkan Karaduman, Türkiye için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini söyledi.

Samsun'da herkesimin sorunlarıyla ilgilenmeye devam ettiklerini belirten Başkan Hakan Karaduman, "İşçisinden memuruna, sanayiciden esnafa kadar hiç kimseyi ayırt etmeden herkesin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Milletimizin dertleriyle dertlenmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemizin muhakkak ki bereketli ve olumlu sonuçları olacaktır. Durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Ülkemizin bulunduğu durum itibariyle üretimin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönemde her türlü desteği göstermek durumundayız. Yaşanan bu durumun Türkiye'nin kendi iç ekonomik verileriyle alakası yok. Tamamen ekonomik saldırı altındayız. Bu süreci kısa sürede atlatacağız inşallah. Türkiye kendine yetecek kadar güçlü ülke. Şimdi fedakarlık zamanı" diye konuştu. - SAMSUN