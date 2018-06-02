Karaduman: "Ak Parti Türkiye'nin Makus Talihini Değiştirdi"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "7/24 esasına uygun olarak gece-gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. AK Parti, iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin makus talihini değiştirdi" dedi.

Seçim çalışmaları hakkında açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 7/24 esasına uygun olarak, tüm teşkilatın sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Seçimlere 1 aydan daha az bir süre kaldığını hatırlatan Karaduman, "Daha dinamik ve daha güçlü bir Türkiye için gece- gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim gayemiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşımızın refah ve huzur içerisinde yaşaması ve kalkınmasıdır. Milletimizden aldığımız güç ve Rabbimizin izniyle bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik. Önümüzde şimdi de 24 Haziran seçimleri var. Milletimiz bugüne kadar sandıkta gereken cevabı layıkıyla vermiştir. 24 Haziran'da da inşallah gereken cevabı bu millet verecektir. Teşkilatımızın her bir üyesi sahada canla başla mücadele ediyor. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok. Bu kutlu davada milletimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerleyişimizi sürdüreceğiz. AK Parti kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin makus talihini değiştirmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülkemizi daha ileriye taşıma noktasında üzerimize ne düşüyorsa en iyi şekilde yapacağız. Çok çalışıp çok gayret edeceğiz. Seçimlerde de inşallah hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. - SAMSUN