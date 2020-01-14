: Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı

14.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:12

Karadeniz'in doğusunda çekilen fotoğraf, görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta gördüklerine anlam veremeyen vatandaşlar, fotoğrafla ilgili birçok tahminde bulundular. İşin gerçeği ise fotoğrafı çeken şoförün anlattıklarıyla ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR, ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Fotoğrafta, yolun kenarında yürüyen 2 kişiden sağ tarafta olan şahsın kafasında hız sınırı tabelası olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞİN ASLI FOTOĞRAFI ÇEKEN ŞAHIS KONUŞUNCA ORTAYA ÇIKTI

Görenleri hayrete düşen fotoğrafın hikayesini ise, fotoğrafı çeken şahıs anlattı. Bir hazır beton firmasının mikserinde şoför olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, fotoğrafın Giresun ilinin Görele ilçesine bağlı Çavuşlu belde sınırları içerisinde çekildiğini ifade etti.

İŞÇİLER ÇALIŞMA YAPIYORDU

Şahıs klonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fotoğrafta da görüldüğü üzere, işçiler yol kenarında çalışma yapıyorlardı. Sanırım belediyeye bağlı ekiplerdi. Çalışma yaptıkları bölgeyi hunilerle ayırmışlardı. Ben kullandığım beton mikseriyle yolda ilerliyordum.

"YÜRÜYEN TABELA GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM"

İlk başta yürüyen bir tabela görünce gözlerime inanamadım, telefonuma sarılıp o anı fotoğrafladım.Şahısların yanından geçerken yola yakın taraftan yürüyen şahsın yerinden çıkmış olan hız sınırı tabelasını ensesinden doğru içeri sokarak taşıdığını gördüm. Uzaktan yürüyen bir tabela gibi görününce dayanamayıp fotoğrafladım" dedi.

Haber Videosu