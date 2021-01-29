Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt
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Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt

29.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:09

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya, Kırım kıyılarına "Bastion" gemi karşıtı füze sistemleri yerleştirdi. Bölgeden gelen görüntüler Karadeniz'de karşı karşıya gelen iki dev gücün gövde gösterisinin belgesi olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook geçtiğimiz 25 Ocak'ta ulaştığı Karadeniz'de görevine başladı. Savaş gemisinin Karadeniz'e girişiyle birlikte Rusya'ya ait Su-30 savaş uçakları geminin tüm hareketlerini incelemeye başladı.

Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt

RUSYA'NIN KARADENİZ FİLOSU TATBİKAT BAŞLATTI

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Karadeniz'e girmesinden sonra Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının yanı sıra balistik füzeler ile Karadeniz Filosu tarafından tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt

KARADENİZ'DE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

ABD gemisinin Karadeniz'e ulaşmasıyla Rusya tarafında başlayan hareketlilik devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bastion adlı gemi karşıtı füze sistemlerinin Karadeniz kıyılarına kurulduğu bildirildi. Kırım açıklarında bulunan Rus donanmasına ait gemi mürettebatları ile tatbikat hazırlıklarına devam edildiği aktarıldı.

Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt
Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
UZMAN: Yanlış biliyorsunuz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KANAL: Kanal İstanbul da olunca, ABD Donanması Karadeniz''e rahatça girebilecek, sonra hepimizin huzuru kaçacak. Kanal olunca İstanbul Rusya için büyük tehdit olur, İstanbul gibi kritik noktayı ele geçirmek artık herkesin hedefinde olur.
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KRIKO: REALİST: Sensin tam bir andaval. Hayalleri gerçek zannederek sanrılı bir hayat yaşadığınızın bile farkında değilsiniz. Kanal istanbul tam bir rant projesidir.
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