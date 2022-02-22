Karadeniz'de savaş çanları çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Tedbirlerimizi aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin "Ukrayna'da bir savaş çıkarsa bunu bir şekilde Karadeniz'in istikrarsızlaşması olarak görebiliriz. Doğu Akdeniz gibi… Batı daha çok Karadeniz'e yoğunlaşacak. Türkiye için yeni tür tehditler endişesi taşıyor muyuz? Karadeniz'e bu kadar krizin yoğunlaşması bizim için ne tür yeni tehditler oluşturur?" şeklindeki sorusunu da yanıtladı.

Erdoğan, bu soruya "Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.