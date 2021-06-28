Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor! Dev savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve uluslararası kamuoyunun da dahil olduğu gerilim tırmanıyor. Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen bugün ABD ve Ukrayna ile birlikte 30'dan fazla ülke Karadeniz'de askeri tatbikata başlıyor. İngiliz donanmasına ait HMS Trent sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gitti. Gelişmelerin yaşandığı dakikalarda Rus haber ajansı TASS ise tehdit gibi bir haber servis ederken, yeni kıtalararası balistik füzelerin başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

İki hafta sürecek ve NATO ile birlikte diğer ülkelerden yaklaşık 5.000 askerin yer alacağı tatbikatta 30 savaş gemisi ve 40 savaş uçağı da yer alacak. ABD'ye ait USS Ross isimli destroyer de Karadeniz'deki tatbikatta yer alacak.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK KARADENİZ'E GİTTİ

Ukrayna, tatbikatın esas amacının çokuluslu barış koruma gücünün ortak iş birliğinde ve güvenlik operasyonunda deneyim kazanmak olduğunu açıkladı. Öte yandan İngiliz donanmasına ait HMS Trent, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gitti.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Rusya, Kırım'ı ilhak etmiş ve uluslararası arenada büyük tepki çekmişti. Rusya, Kırım'ı 2014'te ilhak etse de uluslararası kamuoyu tarafından bu bölge Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınmaya devam ediyor.

2014'ten beri gerilen ilişkiler bu yıl kopma noktasına gelmişti. Rusya, Ukrayna sınırına asker ve sığınak yığmıştı fakat daha sonra taraflar geri adım atmıştı. Rusya'nın askerleri ve mühimmatları bölgede halen bulunuyor.

RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ MESAJ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS bugün Moskova'dan bir haber servis etti. Haberde, Rusya'nın Plesetsk kozmodromundan geliştirilen yeni kıtalararası balistik füzelerin başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Deneme atışı ile ilgili açıklama yapan bazı kaynaklar füze atışının Haziran ayının ortasında gerçekleştiğini söyledi.