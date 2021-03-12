Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı

Dalga 50 kiloluk taşları yola fırlattı

SAMSUN - Samsun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar yükselince deniz yola taştı. Dalgalar neredeyse 50 kiloluk taşları yola fırlattı.

Karadeniz'deki şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü. Samsun'un Atakum ilçe sahilinde dev dalgalar taşları yola savurdu. Sahil şeridini dolduran deniz suları sahili denize kattı. Her gün binlerce insanın yürüyüş yapmak için kullandığı sahil yolunu kaplayan deniz suyu ve taşlar nedeniyle vatandaşlar uzaktan dalgaları izledi.

Daha önce böyle bir havaya rastlamadığı belirten bir vatandaş, "Manzarayı çekmeye çalışıyorum. Bir taraftan da şunu düşünüyorum: Dün de buradaydım. İnanılmaz güzel bir yürüme parkuru burası. Ancak dünkü görüntüsü ile bugünkü görüntüsü arasında inanılmaz bir fark var. Ben böyle bir havaya daha rastlamadım. Sanıyorum dolgu burası. Evet, görüntü olarak güzel ama diğer taraftan doğa bize bir şey mi söylemek istiyor diye düşünmüyor da değilim. Az önce kameraya çekerken bir taraftan da bunu düşündüm" dedi.

Dalganın 50 kiloluk taşları yola fırlattığını söyleyen diğer vatandaş ise, "Ben yukarıdan Kurupelit tarafından geliyorum. Şu an bütün sahil bu şekilde. Çok fazla dalga var. Geçen sene de bu şekilde dalgalar gördüm ama bu farklı. İleride 50 kiloluk taşı yola atmış. Daha ileride yolda 50 kilodan fazla taşlar da var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL