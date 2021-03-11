Karadeniz'de dalgalar sahilleri dövüyor
11.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:56
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz'de 4 metrelik dalgalar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz'de 4 metrelik dalgalar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz'de dalga boyunu 4 metreye kadar yükseltti.
Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı