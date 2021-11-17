Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Haberler | Güncel

Patlamanın meydana geldiği sokaktan detaylar Patlamanın olduğu binadan detaylar Görgü tanığı ile röportaj Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si kadın 6 kişi de yaralandı.

Patlamanın meydana geldiği sokaktan detaylar

Patlamanın olduğu binadan detaylar

Görgü tanığı ile röportaj Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si kadın 6 kişi de yaralandı.

Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title