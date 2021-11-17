Karaçi'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı
AA / Muhammad Sabir Mazhar - Haberler | Güncel
Patlamanın meydana geldiği sokaktan detaylar Patlamanın olduğu binadan detaylar Görgü tanığı ile röportaj Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si kadın 6 kişi de yaralandı.
Patlamanın meydana geldiği sokaktan detaylar
Patlamanın olduğu binadan detaylar
Görgü tanığı ile röportaj Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si kadın 6 kişi de yaralandı.