Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
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Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı

Karacasu Belediyesi ve Karacasu Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar tapu işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak.

Karacasu Belediyesi ve Karacasu Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar tapu işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak.

Karacasu Belediyesi ile Karacasu Tapu Müdürlüğü arasında yapılan çalışma neticesinde emlak beğen değerleri artık doğrudan Karacasu Tapu Müdürlüğü'nde yapılabilecek. İnsan odaklı hizmet anlayışı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Zeki İnal "Vatandaşlarımızın tapu işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmelerine kolaylık sağlamak için Belediyemiz ile Karacasu Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası hemşerilerimiz taşınmazlarına ait beyan değeri işlemlerini doğrudan Karacasu Tapu Müdürlüğü'nde yapabilecekler. Bu hizmetin gerçekleşmesinde emeği olan başta Kaymakamımız Ahmet Soley'e ve Tapu Müdürümüz Ahmet Albay'a teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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