Karaçam Göleti'nden içme suyu elde edilecek

25.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tesis Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan Bornova'daki Karaçam Göleti'ne içme suyu arıtma tesisi kuruyor. Tesis Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak. Tesis yılda 500 bin metreküp içme suyu sağlayacak.

Temmuz ayında tamamlanması hedeflenen tesis 5 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak ve yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak. Tesis havalandırma, giriş, ön klorlama, durultucu, son klorlama, filtre geri yıkama ve çamur arıtma ünitelerinden oluşacak. Göletteki suyun arıtma tesisine iletimi için de yaklaşık 1.5 kilometrelik iletim hattı yapılacak.

Tesis DSİ ile protokol imzalanmasının ardından hizmete alınacak.

İZSU Bornova'ya kuracağı tesisin bir benzerini Mordoğan'da da inşa etmişti.

Kaynak: Bültenler