Karacabey Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan Başkan Özkan'a ziyaret Karacabey'de göreve yeni atanan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, iade-i ziyaret yaparak Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Son çıkan kararname sonrası Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu Bursa Vali Yardımcılığına atanırken yerine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu atandı. Ağustos ayı itibarıyla görevine başlayan Kurtbeyoğlu, Başkan Özkan'ı makamında ziyaret etti. Karacabey'in çıkarları için hep birlikte hareket vurgusunun ön plana çıktığı görüşmede, pandemi süreci başta olmak üzere ilçenin tarımsal, teknolojik ve turizm gelişmeleri de değerlendirildi ve Karacabey'e değer katacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan, Karacabey'i geleceğe taşıma noktasında tüm kent dinamiklerinin hep birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Özkan, birliktelik içerisinde başarılı işlere imza atılacağını belirterek, "Karacabey'i her alanda örnek bir kent haline getirmek adına birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. El birliği ile çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni projeler geliştiriyoruz

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını ifade eden Özkan, Karacabey'in her yönüyle daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle yol aldıklarını kaydetti. Özkan, sürdürülebilir gelişimi esas aldıklarının altını çizerek, "İlçemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açıdan tüm yönleriyle gelişimine önem veriyoruz. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye de tüm hızımızla devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler