Karacabey'in aromatik bitki potansiyeli çok yüksek

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Özkan ziyarette Karacabey'in ürün potansiyeli üzerinde dururken, özellikle aromatik bitkiler alanında projeleri de görüşme imkanı buldu.

Başkan Özkan, ilçede defne, ıhlamur gibi ürünlerin yanı sıra aromatik bitki alanında da farklı projelerin hayata geçtiğini ve bunları belediye olarak da desteklediklerini ifade etti.

Önemli adımlar atıldı

Özkan yaptığı açıklamada, "Karacabey'de tıbbi ve aromatik değere sahip bitkilerin yetiştirilerek belediye bütçesine katkı sağlanmasını, elde edilen verim ve deneyimler ışığında belediyemiz öncülüğünde bölgedeki çiftçilerin de üretime teşvik edilerek, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ek bir gelir elde ettirilmesini amaçlıyoruz. Bununla ilgili çeşitli adımlar da attık. Öğretmenler Parkı içerisinde 10 dönüm alanda lavanta ekimini Park Bahçeler Müdürlüğümüzce gerçekleştirdik. Ayrıca yine ekonomik getirisi ve besin değeri yüksek olan ejder meyvesi ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp damar hastalıkları, soğuk algınlığı, kanser gibi hastalıkları önlemesi başlıca özellikleri arasında yer alan aronya meyvesinin yetiştirilmesine de tesislerimizde başlandı'' dedi.

Karacabey'in çeşitli üretim değerleri olduğuna vurgu yapılan görüşmede, tarım alanında Tarım Peyzaj A.Ş. ile ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar da konuşulurken, görüşme oldukça verimli geçti.

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