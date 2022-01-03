Karacabey'de altyapı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Özkan, Esentepe ve Gazi mahallelerinde yaptığı incelemelerde hem teknik ekiple hem de vatandaşlarla çalışmaları değerlendirdi.

Özkan yaptığı incelemelerde çalışmaların bittiği Gazi ve Esentepe mahallelerinde asfalt ve parke taşı çalışmalarının hızla gerçekleştirildiğini ve vatandaşların bu süreçten en az derecede etkilenmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Altyapı konusu uzun yıllar gündeme gelmeyecek

Başkan Özkan, "Bursa Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle, BUSKİ tarafından titizlikle çalışmalar yürütülüyor. Tamamlandığında ilçemizde altyapı sorunları çok uzun yıllar gündeme gelmeyecek. Bu değerli proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a ilçe halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Özkan, ilçe genelinde BUSKİ tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip ile asfalt çalışması yapıldığını ve 1 ekibin parke taşı çalışmaları gerçekleştirdiğini, toplamda 4 ekip ile altyapı çalışması biten sokaklarda hızlıca asfalt veya parke taşının yapıldığını belirtti.

Esentepe ve Gazi mahalleleriyle birlikte Yenimahalle ve Emirsultan Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekleyen Özkan ayrıca Abdullahpaşa 35 sokakta ana iletim hattının vana odası montajının yapıldığını ve sürecin bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

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