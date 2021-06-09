Karaburun'daki yatırım furyasında yeni durak Yeniliman

Tepeboz Mahallesi Yeniliman mevkiinde baştan sona yenilenen meydan düzenlemesi, Atatürk büstü, köylü pazarı ve Belediyenin Mimasbel şirketi tarafından işletilecek kafeteryanın açılışı bir törenle gerçekleştirildi.

Karaburun Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği meydan düzenlemesi ve kafeterya açılışlarına bir yenisini daha ekledi.

Açılışta bir konuşma yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçede Atatürk büstü olmayan köy ve mahalle bırakmayacaklarını belirterek, "İstiklâl Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzülerek takip ediyoruz. Kendisini din alimiolarak nitelendiren kişilerin, cami minberlerinden Atatürk'e hakaret etmelerini, beddua okumalarını kahrolarak izliyoruz. Allah'ın evinde, vatanını emperyalist işgalden kurtararak tüm Müslümanlara örnek olan bir insana lanet okumak nasıl bir ihanetin ürünüdür? Atatürk'e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize ihanet içinde olan bu zihniyete sahip olanlara hukuki olarak gerekenin yapılmasını diliyorum. " dedi.

UYGUN FİYATA EN KALİTELİ HİZMET

Yeniliman'nın, Karaburun'un yeni gelişim bölgelerinden biri olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, Belediye'nin Mimasbel şirketi tarafından işletilecek kafeteryanın, hem vatandaşlara uygun fiyatlarla en kaliteli ürün ve hizmeti sunacağını hem de bölgeye canlılık getireceğini söyledi.

Karaburun Belediyesi olarak 2020 yazında hizmete alınan tesislere ek olarak bu yaz Yeniliman ve Mordoğan-Manal'daki kafetaryaların hizmete alınacağı bilgisini veren Erdoğan, bu tesislerde ilçede yaşayan gençlerin ve kadınların istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

İlkay Girgin Erdoğan'ın konuşmasının ardından Atatürk büstü, meydan düzenlemesi ve kafateryanın açılışı gerçekleştirken; törene katılanlara Atatürk'ün baş yapıtı Nutuk kitabı dağıtıldı.

Karaburun'da yaşayan mozaik sanatçısı Leyla Kıyman'ın hazırlayarak Belediye'ye armağan ettiği nergis çiçeği konulu mozaik eser de Yeniliman'daki kafateryada yerini aldı.

Kaynak: Bültenler