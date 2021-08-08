KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu görüntülerden saniyeler sonra dalgaların arasında kaybolduHaber Taylan ERGÜN Karaburun'da serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Salih Yavuz, dev dalgaların arasında kayboldu.

Bu görüntülerden saniyeler sonra dalgaların arasında kayboldu

Haber Taylan ERGÜN Karaburun'da serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Salih Yavuz, dev dalgaların arasında kayboldu. Denizden vatandaşların yardımıyla çıkarılarak kalp masajı uygulanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Salih Yavuz'un dev dalgaların arasında kıyıya çıkmak için çabaladığı anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ailesiyle birlikte Arnavutköy'e bağlı Karaburun-Yeniköy Sahili'ne gelen Salih Yavuz, dün akşam saat 19.45'te denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Yavuz, kıyıya çıkmak için mücadele ettiyse de dalgaların arasında kayboldu. Salih Yavuz'un çırpınışlarını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Talihsiz adam, vatandaşlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Bilinci kapalı olan Yavuz'u hayata döndürmek için sahildeki vatandaşlar bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, hayatını kaybetti.

KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yonca Evcimik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Hakan Reçber Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARABURUN'DA DENİZE GİREN ADAM BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 10:26:02. #1.14#

title