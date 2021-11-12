Karaburun Belediyesi ekmeğini kooperatifler ile bölüşüyor

Buna göre ilçenin farklı noktalarında bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan yaklaşık 95 dönüm zeytinlikteki hasat işlemi, Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Eğlenhoca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilecek.

Karaburun Belediyesi'nin tarımsal gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutan zeytin hasadını gerçekleştiren kooparetiflere, elde edilen zeytinyağından yüzde % 10 pay verilecek.

Karaburun Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, ilçede faaliyet gösteren kalkınma kooperatifleri ile örnek bir işbirliğine imza attıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "yerelde kalkınma" vizyonu ile Belediyenin imkânlarını azami verimlilikte kullanarak ilçenin ortak refahına hizmet eder çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

// ONLAR MİLLETİN EFENDİSİ

İlçede bulunan farklı büyüklükteki zeytinliklerinin kooperatifler kanalıyla hasat edilmesi ile Belediyenin ekmeğini üretici ile bölüştüğünü belirten Erdoğan, "Atatürk'ümüzün 'milletin efendileri' olarak tanımladığı üreticilerimizin maliyetlerini asgari ölçüye çekerek kendi ölçeğimizde onlara destek sağlıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda devreye aldığımız Zeytinyağı Fabrikamızı bu sezon tam kapasite kullanarak, daha çok vatandaşımızın sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacağız." dedi

// TESİS BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

"Tesisimiz, bu alandaki en yüksek teknoloji olan iki fazlı üretim teknolojisine sahip. Bu sistemde, su girişi olmadığı ve fenolik bileşiklerin çoğu zeytinyağında kaldığı için ürünümüz polifenol açısından muhteşem bir zenginliğe sahip oluyor. İzmir İl Özel İdaresi ve Eğlenhoca Köyü tarafından 2004 yılında kurulan fabrikamız, Özel İdare'nin kapanmasının ardından belediyeye devredilmiş ve uzun yıllar üçüncü şahıslar tarafından verimsiz ve üreticiye değer yaratmadan işletilmişti. Göreve gelmemizden hemen sonra tesisi tepeden tırnağa yeniledik. İstihdam sahası yaratarak, tesisimizde çalışanların büyük çoğunluğu kadınlarımızdan oluşmaktadır. Karaburun'un zeytinini, zeytinyağını, zeytin çayını en güzel şekilde işleyerek daha fazla katma değer sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz."

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