Karabük Valisi Gürel'den ziyaretler
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Karabük Valisi Gürel'den ziyaretler

Karabük Valisi Gürel'den ziyaretler
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Vali Fuat Gürel, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü ile DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a ziyarette bulundu.

Vali Fuat Gürel, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü ile DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük Barosunda gerçekleşen ziyarette Baro Başkanı Köklü ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Gürel, hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Köklü ve yönetim kurulu üyeleri de Gürel'e teşekkür etti.

DSİ 234. Şube Müdürlüğünün Karabük'te gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler alan Gürel, DSİ 234. Şube Müdürü Ercan'ı çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük Valisi Gürel'den ziyaretler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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