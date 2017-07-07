Karabük Valisi Çeber'in Ovacık Ziyareti

Karabük Valisi Kemal Çeber, Ovacık ilçesini ziyaret etti.



Ovacık Kaymakamlığı önünde Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, Ovacık Belediye Başkanı Zafer Küpler, İl Genel Meclis üyeleri Muharrem Öter ve Recep Başdağ, ilçe daire müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Vali Çeber, daha sonra Kaymakam Doğu'dan ilçe hakkında bilgiler aldı.



Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri, Erdal Aksu Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.



Vali Çeber, son olarak Ovacık Kamp Eğitim Merkezi, Öğretmen Hasan Denli Kültür Evi ve İlçe Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.