KARABÜK Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİKarabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi.
17.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:24
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Vildan Akkaya Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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