Karabük'ün neyi meşhur? Karabük'ün meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Karabük'ün nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Karabük'ün nesi meşhur, neyi meşhur? Karabük'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Karabük'ün en meşhur içecekleri nelerdir? Karabük'ün en meşhur yemekleri, Karabük'ün en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Karabük'ün neyi meşhurdur, Karabük'ün nesi meşhur? Karabük'ün en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KARABÜK'ÜN NEYİ MEŞHUR?

Karabük ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Zerde

Göbü

Yoğurlu Yumurta

Su Muhallebisi

Borana

Ceviz Helvası

Safranbolu baklavası

Çılbır

Patlıcan Böreği

Ekşili Köfte

Çullu Börek

Şaptak

Höşmerim

Karabük'ün en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.