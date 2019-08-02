Karabük'ten kısa kısa

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Büyükelçi Kapucu ve eşine teşekkür etti.

"Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı" projesi sona erdi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus öğrencilerine yönelik Avrupa'da "Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı" proje kapanışı Safranbolu'da düzenlenen programla yapıldı.

Avrupa Birliğinin finanse ettiği Erasmus projesi kapsamında gerçekleştirilen 3 aşamalı proje ile hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerini iyileştirme, hasta ve yaşlı bakımının önemi konusunda farkındalık oluşturma, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki ve dil eğitimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Programa, Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kurum müdürleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Gürel okullarda incelemelerde bulundu

Vali Gürel, Safranbolu'da yapımı devam eden Harmanlar Ortaokulu ile geçtiğimiz aylarda yıkılarak yenisinin yapımına başlanan Kanuni Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

İncelemeye, Kaymakam Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da katıldı.

AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ünal, burada yaptığı konuşmada, seçilen muhtarlara başarılar diledi.

Toplantıya, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, il genel meclis üyeler ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Kaymakam Ürkmezer'den kurban kampanyasına destek

Kaymakam Ürkmezer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen vekalet ile kurban kesimi kampanyasına kurbanını bağışlayarak destek verdi.

Kaymakam Ürkmezer, yaptığı açıklamada, yardımlaşma kültürünün devleti ve toplumu güçlü tutan bir faktör olduğunu ifade etti.

Kurban ibadetinin yardımlaşma, dayanışma, fakir ve kimsesizleri gözetme duygusunun en belirgin örneği olduğunu belirten Ürkmezer, "Kurbanla birlikte hem dinimizin tebliği yapılıp hem de ülkemizin, milletimizin gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu da göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, her daim başarılı olmalarını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA