Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi Karabük'te orman yangını tamamen kontrol altına alındı Karabük'te dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken, yangının izleri gün ağarınca görüntülendi.

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

Karabük'te orman yangını tamamen kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'te dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken, yangının izleri gün ağarınca görüntülendi.

Merkez İlçeye bağlı Ödemiş Köyü ve Yeşilköy mevkiinde başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına 162 İtfaiye, arazöz, su tankeri ve iş makinesi, 400'ün üzerinde emniyet, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yangın nedeniyle bazı bölümlerin siyaha büründüğü alanlarda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerden dolayı bazı bölgelerde yanan ağaçlar simsiyah görüntü oluşturdu.

Karabük Valiliği, tahminen 45 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.

Bölgede çalışmalar halen sürüyor.

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:55:44. #1.15#

title