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Karabük'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu ilçesi istikametine giden D.G. (45) idaresindeki 74 BT 811 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen A.G'nin (24) kullandığı 06 CDJ 811 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedene çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan İ.G. (38), B.G. (14), L.D. (13) ve S.D. (18) yaralandı.

Yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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