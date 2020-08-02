Karabük'te taksi ağaca çarptı: 2 yaralı
Karabük'te ağaca çarpan taksideki iki kişi yaralandı.
02.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:02
Karabük'te ağaca çarpan taksideki iki kişi yaralandı.
Şehir merkezinden Safranbolu istikametine giden F.B.Ö. (19) yönetimindeki 78 T 0183 plakalı taksi, çevre yolunda refüje çıkıp karşı şeride geçerek ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (22) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA