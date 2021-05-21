Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te su kanalına devrilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük'te su kanalına devrilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Muhammet Deniz (37) yönetimindeki 78 AC 365 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkulukları kırarak Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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