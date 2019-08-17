Karabük'te öğrencilere okul çantası desteği

17.08.2019 19:03

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) kurucu üyesi ve basın sözcüsü Fatma Kevser Köşker, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5 bin adet okul çantası dağıtacaklarını söyledi.

Köşker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edilmek üzere okul çantası ve okul forması kampanyası başlattıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi aileleri doğru tespit edebilmek için okullardan gelecek geri dönüşlere çok ihtiyaçları olduğunu belirten Köşker, "İhtiyacı en fazla olan aileleri öğretmenlerimiz ve okul aile birliği yöneticilerimiz bilmektedir. Biz de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşabilmek adına buradan özellikle öğretmenlerimize ve okul aile birliği başkanlarımıza çağrıda bulunuyoruz. İlk hedefimiz okullar başlamadan önce 5 bin adet okul çantası dağıtmak. Ardından kış mevsimi başlamadan kışlık okul forması dağıtacağız." dedi.

Kaynak: AA