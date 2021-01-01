Karabük'te metruk ev yandı
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Karabük'te metruk ev yandı

01.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:49
Karabük'te metruk ev yandı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yandı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yandı.

Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan'a ait tek katlı metruk evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evden geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Karabük'te metruk ev yandı
Karabük'te metruk ev yandı
Karabük'te metruk ev yandı
Karabük'te metruk ev yandı
Karabük'te metruk ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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