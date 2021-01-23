Karabük'te kar manzarası havadan görüntülendi
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Karabük'te kar manzarası havadan görüntülendi

23.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:32
Karabük'te kar manzarası havadan görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

İlçe merkezi ve çevresi kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken Bostancılar, Ortakçı ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Göletleri ziyaret edenler, bölgede yürüyüş yaparak kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı. Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzara drone ile görüntülendi.

"Kar yağışıyla ilçemiz eşsiz bir manzaraya sahip oluyor"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçedeki göletlerin dört mevsim ziyaretçilerini ağırladığını söyledi. Kar yağışıyla ilçenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu belirten Ertuğrul, drone ile çekilen görüntülerde de bu eşsiz güzelliği açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Ertuğrul, herkesi yüzeyleri buz tutan göletleri ve ilçedeki diğer güzellikleri görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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