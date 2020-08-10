Karabük'te iki ayrı kaza : 1 ölü, 4 yaralı Karabük'te iki ayrı kaza : 1 ölü, 4 yaralı Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki ayrı kaza : 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilk kaza Safranbolu Konarı köyünde meydana geldi. Mehmet Dalgıç yönetimindeki 78 AAL 418 plakalı traktör seyir halinde iken traktör ile römork arasında yolculuk yapan Mustafa Odacı dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen talihsiz olayda römorkun altında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Odacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

'Kontrolü kaybetti tıra çarptı'

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kartal idaresindeki 34 PA 0269 plakalı otomobil, Demirçelik kavşağından Ankara istikametine seyir halindeyken Öğlebeli kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emine Kartal Rümeysa Kartal ve Sultan Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri ile AFAD sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA