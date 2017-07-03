Karabük'te Çöplük Yangını

Karabük'te çıkan çöplük yangınları hayatı olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü'nde bulunan şehir çöplüğünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılması üzerine haber verilen itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti.



Söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılırken, Karabük-Ankara karayoluna yakın olan çöp depolama alanından yükselen duman, tüm kentten görülüyor.



Öte yandan, Safranbolu ilçesinde bulunan çöplükte çıkan yangına da itfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Buradan yükselen duman, özellikle turistlerin yoğun bulunduğu tarihi alanlara kadar ulaşıyor.