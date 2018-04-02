Karabük'te Cezaevi Nakil Aracının Devrilmesi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren cezaevi nakil aracının sürücüsü Ramazan Işık için Karabük Ceza İnfaz Kurumu'nda tören düzenlendi.

Karabük Ceza İnfaz Kurumu toplantı alanındaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Işık'ın öz geçmişi okundu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, burada yaptığı konuşmada, Işık'ın geçen yıl kurumda işe başladığını ve kendisini tanıdığını, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Törene, Işık'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, Vali Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Burhanettin Uysal, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile askeri erkan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrası kurumun bahçesinde ve Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Işık'ın cenazesi, Beşbinevler aile mezarlığında toprağa verildi.

Olay



Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda dün cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta bulunan biri rütbeli 13 asker ile mahkum da yaralanmıştı.