Karabük'te Antep fıstığının doku kültürü ile çoğaltımı sağlanacak
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Karabük'te Antep fıstığının doku kültürü ile çoğaltımı sağlanacak

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bademli Biyoteknoloji iş birliğinde yapılan "Antepfıstığı Anaç ve Çeşitlerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilmesi ve Farklı Koşullarda Aşı Teknikleri Geliştirilerek Ticari Proseslerinin Belirlenmesi" projesinin çalışmalarına başlandı.

Karabük'te Antep fıstığının doku kültürü ile çoğaltımı sağlanacak
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:37

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bademli Biyoteknoloji iş birliğinde yapılan "Antepfıstığı Anaç ve Çeşitlerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilmesi ve Farklı Koşullarda Aşı Teknikleri Geliştirilerek Ticari Proseslerinin Belirlenmesi" projesinin çalışmalarına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, projenin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklendiği bildirildi.

Proje kapsamında Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Dr. Öğretim Üyesi Kamil Sarpkaya ve Bademli Biyoteknoloji teknik personeli Ecenur Korkmaz ile Siirt ve Gaziantep illerinden Antep fıstığı türlerinde çoğaltma materyali almak üzere ağaç seçimi yapıldığı ve ilk materyal alımı yapılarak proje faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Üç yıl sürecek proje ile Antep fıstığının doku kültürü ile çoğaltımı ve farklı aşı tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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