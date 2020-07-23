Karabük'te 2 ev alev alev yandı Karabük'te 2 ev alev alev yandıKARABÜK'te, Bilal Demir'e ait 3 katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı.

Karabük'te 2 ev alev alev yandı

KARABÜK'te, Bilal Demir'e ait 3 katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangında, 2 ev alev alev yandı.

Karabük'e bağlı Başköy Köyü'nde Bilal Demir'e ait 3 katlı evde sabah saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yanındaki Nazik Sarı'ya ait eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri geldi. Evler alev alev yanarken, uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, 2 evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA