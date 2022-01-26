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Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2'şer katlı 2 bina ile 1 iş yeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2'şer katlı 2 bina ile 1 iş yeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yenice ilçesi Merkez Mahallesi İncedere Caddesi Değirmen Sokak'ta, altında şarküteri bulunan 2 katlı bir binanın üst katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. Alevler her iki binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.2 bina ile iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Karabük'te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

Değirmen Sokak, Yangın, Güncel, Haber

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