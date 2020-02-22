: Karabük safranbolu'da tek katlı ev yandı

22.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:40

Safranbolu'da tek katlı ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kullanılmayan tek katlı ev çıkan yangında hasar gördü.

Gece saatlerinde, Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi Pınar Sokak'ta Sadık Öner'e ait kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Kullanılmayan binada çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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